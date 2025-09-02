BÀSQUET

Llovet no seguirà al MoraBanc

Deixa el club després de sis temporades

Llovet, amb el trofeu de campió de la Leb

Llovet, amb el trofeu de campió de la Leb

Marc Basco
Publicat per
Marc Basco

Creat:

Actualitzat:

Nacho Llovet no seguirà la propera temporada com a jugador del MoraBanc Andorra. Era un secret a veus, i el club ho ha confirmat un cop el jugador s'ha recuperat de la lesió que va patir la passada temporada. L'ala-pivot català va arribar a l'entitat a l'estiu del 2019, i va ser l'únic jugador que va voler quedar-se després del descens a la LEB de la temporada 2021-2022, convertint-se en capità i aixecant el trofeu de campió que va tornar al MoraBanc només un curs després a l'elit del bàsquet espanyol. En total, Llovet ha estat sis campanyes al club, on ha disputat 221 partits i s'ha convertit en el segon jugador amb més duels a l'ACB.

Llovet s'ha acomiadat en una carta on afirma que "em toca escriure unes paraules que mai hauria volgut escriure. Després de sis temporades, m'entristeix haver de comunicar-vos que aquesta nova temporada no continuaré en aquest club que tant m'estimo", a més d'afegir que "m'hauria agradat poder continuar defensant aquesta samarreta, però els camins de l'esport són així i, de vegades, ens forcen a fer canvis per continuar avançant". Per últim, ha agraït al club i l'afició, i ha lamentat no haver-se pogut acomiadar a la pista.

