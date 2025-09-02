BÀSQUET
Llovet no seguirà al MoraBanc
Deixa el club després de sis temporades
Nacho Llovet no seguirà la propera temporada com a jugador del MoraBanc Andorra. Era un secret a veus, i el club ho ha confirmat un cop el jugador s'ha recuperat de la lesió que va patir la passada temporada. L'ala-pivot català va arribar a l'entitat a l'estiu del 2019, i va ser l'únic jugador que va voler quedar-se després del descens a la LEB de la temporada 2021-2022, convertint-se en capità i aixecant el trofeu de campió que va tornar al MoraBanc només un curs després a l'elit del bàsquet espanyol. En total, Llovet ha estat sis campanyes al club, on ha disputat 221 partits i s'ha convertit en el segon jugador amb més duels a l'ACB.
Llovet s'ha acomiadat en una carta on afirma que "em toca escriure unes paraules que mai hauria volgut escriure. Després de sis temporades, m'entristeix haver de comunicar-vos que aquesta nova temporada no continuaré en aquest club que tant m'estimo", a més d'afegir que "m'hauria agradat poder continuar defensant aquesta samarreta, però els camins de l'esport són així i, de vegades, ens forcen a fer canvis per continuar avançant". Per últim, ha agraït al club i l'afició, i ha lamentat no haver-se pogut acomiadar a la pista.