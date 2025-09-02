FUTBOL
La cirereta del pastís
El migcampista Efe Akman, procedent del Galatasaray, completa la plantilla de l’FC Andorra l’últim dia de mercat
L’FC Andorra va tancar la plantilla l’últim dia de mercat amb l’arribada del migcampista Efe Akman. Es tracta d’un jove futbolista de 19 anys que juga com a migcentre, arriba traspassat pel Galatasaray i serà tricolor les quatre pròximes temporades. La setmana passada mitjans turcs van explicar l’interès del conjunt tricolor per fer-se amb els serveis del jugador, que també tenia altres propostes, com ara la del Westerloo, de la Primera Divisió de Bèlgica, però el futbolista finalment va optar per la proposta de l’FC Andorra. A més, Akman comparteix representant amb el jugador tricolor Théo Le Normand, circumstància que hauria facilitat l’operació. Internacional amb totes les categories inferiors a Turquia, Akman va disputar la temporada passada nou partits amb el primer equip del Galatasaray, quatre de lliga, on va disputar quatre estones i un total de 19 minuts, tres d’Europa League, amb cinc minuts en total, i dos de Copa de Turquia, on va jugar 130 minuts.
L’última jornada de mercat també va comportar l’adeu oficial d’Erik Morán, que el tècnic, Ibai Gómez, ja havia avançat diumenge a la nit a la roda de premsa posterior a l’Andorra-Burgos. Els tricolors també van temptejar algun reforç més al llarg de la jornada d’ahir, però finalment l’últim dia de mercat, que es tancava a les 23.59 hores, es va cloure amb la incorporació del jugador turc.
13 incorporacions
Així doncs, l’FC Andorra va tancar el mercat de fitxatges de l’estiu del retorn a la Segona Divisió amb 13 cares noves respecte a la temporada passada, la majoria dels quals cedits. Gael Alonso, Thomas Carrique, Marc Domènech i Aitor Uzkudun (a més d’Efe Akman) van arribar en propietat, mentre que Antal, Jastin i Minsu (Girona), Owono (Alabès), Áron (Barça), Imanol (Sparta de Praga), Petxa (Dépor) i Olabarrieta (Athletic Club) ho van fer a préstec. A aquestes incorporacions s’hi ha d’afegir Théo Le Normand i Álex Calvo, que van tornar a la disciplina tricolor després de jugar la temporada passada a Terol i Mirandés, respectivament. A més, l’FC Andorra va incorporar Ibarrondo lliure de l’Arenas de Getxo, de Segona RFEF (com Ibai i Uzkudun), però després de fer la pretemporada amb l’equip l’entitat tricolor va anunciar el 13 d’agost el traspàs a l’Eldenc.
Antal, amb Hongria
La Federació Hongaresa va anunciar la convocatòria del central Antal Yaakobishvili amb la sub 21 per al duel que Hongria ha de disputar contra Lituània dimarts 9, l’endemà del duel de l’FC Andorra davant de l’Eibar. Aquells mateixos dies, Bomba està citat amb Espanya sub 20, fet que deixaria la defensa en quadre per visitar Ipurua. El seu germà Yaako, en canvi, no va ser citat “per lluitar pel seu lloc a l’11 inicial de l’FC Andorra”, segons la Federació Hongaresa.
MINSU ES MOSTRA SATISFET PER L'INICI DE TEMPORADA DE L'EQUIP
El sud-coreà també va destacar que “els tres punts a casa són molt importants, però ja pensem en la setmana vinent contra l’Eibar, que també serà molt important”, mentre que sobre l’actuació personal va declarar que “aquí al final hi ha molts jugadors amb talent i sé que si no rendeixo no podré jugar, així que he d’estar sempre preparat, i estic endollat i ha pogut arribar el gol”.
Per últim, Minsu va destacar que “fa una setmana que entrenem molt bé i la veritat és que la idea de joc d’Ibai és espectacular”, i va cloure que “la veritat és que de moment està funcionant tot molt bé, però tot just acaba d’arrencar i hem de seguir treballant”.