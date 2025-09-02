ESQUÍ
Bones sensacions d’Esteve i Del Rio a l’inici de la pretemporada
Irineu Esteve i Gina del Rio van tancar la primera part de la pretemporada amb bones sensacions. Tots dos esquiadors van competir el cap de setmana a les curses de l’Alliansloppet de la Copa del Món de roller-ski, aconseguint bons resultats, ja que Del Rio va sumar un doble Top 10 amb una sisena i una vuitena posició, mentre que Esteve va ser setè a la segona jornada després d’haver d’abandonar a la primera cursa, quan se li va trencar un dels pals.
Sobre aquest inici de preparació, el director de la secció de fons de la FAE, Xabier del Val, va destacar que “la forma física i els resultats que hem obtingut són molt positius tenint en compte el treball fet a Torsby”, i va afegir que “entre els tests d’Oslo i aquests resultats el balanç és bastant positiu i ara toca continuar treballant, recuperar-nos i començar amb la segona part de la pretemporada”.