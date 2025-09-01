CICLISME
Vingegaard s’imposa a Valdezcaray i Træen segueix líder
Jonas Vingegaard va imposar-se a la novena etapa de la Vuelta amb final a l’estació d’esquí de Valdezcaray, La Rioja. El ciclista danès del conjunt Visma-Lease a Bike va atacar a la part baixa del port, i va aconseguir marxar en solitari fins a acabar-se enduent la victòria amb 24 segons de marge respecte al resident Tom Pidcock i a Joao Almeida. A la classificació general, Vingegaard va pujar fins a la segona posició, però el lideratge segueix sent per al noruec de l’equip Astana, Torsntein Træen, que té ara 37 segons de marge respecte al principal favorit per endur-se el triomf final a la Vuelta. Tercer és ara Almeida a 1’15” del lideratge, i el quart lloc és per a Pidcock a 1’35”.
La Vuelta viurà avui la primera jornada de descans d’aquesta edició i tornarà demà amb la desena etapa, de nou amb un final en alt a Larra Belagua.