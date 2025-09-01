CURSES DE MUNTANYA
Victòries d’Aurell i Orgué a la Canillo Trail
Pere Aurell i Laura Orgué van ser els protagonistes a la segona jornada de la Canillo Trail després d’imposar-se a la cursa de 25 quilòmetres. En el cas de la prova masculina, Aurell va imposar-se a Jordi Poch i Fran Martos, mentre que Orgué va superar Marili Yamilet i Banegas Morales.
Durant la jornada d’ahir va fer-se també la cursa de 15 quilòmetres, amb Aurelien Sorriaux, Gerardo Vizmanos i David Pita al podi masculí, i Natalia Lozano, Sara Miralles i Sandra Castillejos al femení. A més, Marcel Reymundi i Elisabet Martin van guanyar la cursa de 10 quilòmetres, i Lluc Aleix i Jennifer Arcas van imposar-se a la caminada.