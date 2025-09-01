TENNIS
Vicky Jiménez puja al lloc 120 del rànquing WTA
Tot i caure al US Open, la tenista assoleix la seva millor classificació
Vicky Jiménez Kasintseva estrena avui nova posició al rànquing de la WTA, la 120a, la classificació més alta de la seva carrera esportiva. Tot i haver caigut a la primera ronda del US Open davant de Maya Joint, el fet d’haver-se classificat per primera vegada per al quadre principal d’un Grand Slam li ha permès escalar posicions (havia arrencat la setmana anterior en el lloc 130è) i marcar així una nova fita en la seva trajectòria.
La seva anterior millor marca era la 121a posició
Abans d’aquesta 120a posició actual, el seu anterior millor registre era el 121è lloc que havia marcat al rànquing mundial fa gairebé tres anys (el novembre del 2022). Després d’això, la jove tenista, que ni tan sols havia complert llavors els 18 anys, va passar per un període d’irregularitat fins a arribar a ser la 379a del món l’abril del 2024 després d’un període de lesions. A partir d’aquí, però, Jiménez va començar a escalar fins a marcar ara un nou rècord personal a la classificació mundial.
Estada a Mèxic
La tenista segueix ara a Amèrica, però en aquest cas a Mèxic, on té previst disputar un parell de tornejos. Avui s’estrenarà al torneig WTA 125 de Guadalajara davant de la primera cap de sèrie, la número 51 del món Kamilla Rakhimova, i posteriorment té previst participar també en el WTA 500 de la mateixa ciutat mexicana, en aquest cas disputant la fase prèvia.