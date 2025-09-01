ESQUÍ DE FONS
Setè lloc d’Esteve i vuitè de Del Rio a Suècia
Irineu Esteve va ser setè i Gina del Rio va finalitzar vuitena a la segona jornada de l’Alliansloppet celebrada a Suècia. Els dos esquiadors van participar a la prova de 15 quilòmetres persecució en roller-ski, i van aconseguir entrar al Top-10.
En el cas d’Esteve va entrar setè amb un registre de 34’12”2 a 1’16”9 del millor classificat, mentre que Del Rio va ser vuitena amb 39’39”4, a 1’43” de la victòria. Els dos esquiadors seguiran amb la pretemporada.