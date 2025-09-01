PIRAGÜISME
Mònica Doria cau als quarts de final en caiac cros
Mònica Doria va caure eliminada als quarts de final de la Copa del Món de Tacen, a Eslovènia, en la modalitat de caiac cros. La palista va finalitzar amb el setè millor temps durant la baixada qualificatòria i va poder avançar a la sèrie de vuitens de final després de finalitzar en segona posició. Als quarts de final, però, va acabar última després de saltar-se una de les portes. Aquesta setmana competirà a Augsburg a l’última Copa del Món del curs.