FUTBOL
L'FC Andorra va de debò
Els tricolors s’estrenen a Encamp amb un triomf davant del Burgos amb gols de Minsu i Domènech i segueixen a la part alta de la taula
L’FC Andorra va de debò. És cert que tot just arrenquem el mes de setembre, que falten 39 jornades, i que per faltar, encara falta fins i tot tancar el mercat. Però aquest equip transmet molt bones sensacions. Ho va fer a la segona meitat a Las Palmas, ho va fer la passada setmana a Saragossa, i ho va refermar ahir a l’estrena a l’Estadi de la FAF, on més enllà d’uns mals 35 minuts a la segona meitat, l’equip va ser l’amo i senyor del partit per acabar sumant la segona victòria del curs després d’imposar-se per 2-1 al Burgos. Això no vol dir que ara els d’Ibai Gómez hagin de pujar directes, ni que l’equip ja no hagi de mirar cap avall, però la realitat és que de qualitat en aquesta plantilla en sobra, només fa falta veure el partit que va marcar-se ahir Minsu, o com Marc Domènech, amb tot just tres partits a la categoria, va tornar a ser dels millors del duel. Com va quedar exemplificat a la jugada del 2-0, una oda al futbol champagne, amb dos cops d’esperó, una cavalcada espectacular del coreà i una magnífica definició amb un xut del migcampista català, per fer el segon després que Minsu hagués fet el primer.
Més de 2.000 persones van presenciar l'estrena tricolar a Encamp
Però més enllà de tota la classe que hi ha a aquest equip, el que va passar ahir va ser també un exercici de maduresa. Perquè encara que la mitjana d’edat de la plantilla sigui de menys de 24 anys, els joves no van deixar-se intimidar pel Burgos quan els castellans van retallar diferències i van posar un cert rum-rum a l’Estadi de la FAF. De fet, tot i tenir als burgalesos pressionant de valent, els tricolors van acabar tenint les ocasions més clares per acabar de sentenciar el partit, en una victòria que no es va escapar. I és que el bateig del nou feu tricolor al futbol professional no va poder anar millor, amb més de 2.000 persones a les grades tot i el fred i la pluja i tenir encara molta gent de vacances, i amb un bon ambient per gaudir d’un equip que de ben segur que els anirà donant moltes alegries aquesta temporada.
Tancament del mercat
L’FC Andorra viurà avui el tancament de mercat amb moltíssima feina feta, i pendent d’alguna última incorporació d’última hora. En aquest sentit, Ibai va mostrar-se satisfet amb la plantilla, i va afirmar que “estic encantat amb tot, amb el que vingui, el que marxi, o si ens quedem així”. El que sí que va confirmar el tècnic és la marxa d’Erik Morán, que abandonarà finalment la disciplina del club durant la jornada d’avui.
VESTIDOR
IBAI GÓMEZ. L'entrenador de l'FC Andorra va mostrar-se satisfet després de la victòria davant del Burgos, i va destacar que “crec que ha estat una victòria merescuda” i va agregar que “estem molt contents per l’inici de lliga, però encara queda tot per endavant”. Per últim, l’entrenador basc va afirmar que “l’equip ha demostrat una personalitat increïble, no només avui, sinó a tots els partits”, i va cloure que “la primera part ha estat excepcional”
DESTACATS
ESTRELLA
És el millor de l’equip amb diferència, i ahir ho va tornar a demostrar.
DOMÈNECH
GOLEJADOR
Va tornar a fer un partit excel·lent, i a sobre, va marcar el segon gol.
VILLAHERMOSA
TITULAR
Després de dues suplències, ahir va sortir d’inici i va tornar a ser dels millors.