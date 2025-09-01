FUTBOL
Efe Akman tanca la plantilla de l'FC Andorra
És un migcampista de 19 anys que arriba cedit del Galatasaray
L'FC Andorra ha tancat la plantilla amb el fitxatge del migampista Efe Akman. Es tracta d'un jugador de 19 anys procedent del Galatasaray (ha jugat nou minuts amb el primer equip dels turcs) que arribarà traspassat i signarà quatre temporadesfins a final de temporada. A més, és internacional amb les seleccions inferiors del seu país.
Aquesta ha estat l'única entrada de l'FC Andorra a l'última jornada del mercat de fitxatges, mentre que a nivell de sortides, el club ha confirmat la marxa d'Erik Morán. Els tricolors, doncs, han tancat el mercat del retorn a Segona Divisió amb 13 incorporacions, i el retorn dels cedits Théo Le Normand i Álex Calvo.