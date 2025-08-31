CICLISME
Triomf de Jasper Philipsen a l’esprint a Saragossa
Jasper Philipsen va endur-se la victòria a la vuitena etapa de la Vuelta entre Montsó i Saragossa en una de les poques jornades d’aquesta edició de la ronda espanyola favorable als velocistes. Després de dos dies d’alta muntanya a Andorra i Cerler, la jornada d’ahir era de transició, i des de ben d’hora va formar-se una escapada amb tres homes que va estar controlada en tot moment pel gran grup i que va ser neutralitzada just quan la cursa entrava a la capital aragonesa.
Tot i que es preveia una possible afectació pel vent, finalment no va haver-n’hi, i el corredor belga de l’Alpecin-Deceuninck va acabar superant a l’esprint Elia Viviani i Ethan Kane Vernon. A la general no va haver-hi canvis i el noruec de l’equip Bahrain, Torstein Træen manté el mallot vermell de líder amb 2’33” sobre Jonas Vingegaard i 2’41” al davant de Joao Almeida.
La muntanya torna avui a la Vuelta amb final a Valdezcaray.