FUTBOL
Tarda d'estrenes
L’FC Andorra debuta com a local en el primer partit de l’Estadi de la FAF al futbol professional espanyol
L’FC Andorra debuta aquesta tarda com a local a la Segona Divisió enfrontant-se a les 17.00 hores al Burgos, en el que serà també l’estrena de l’Estadi de la FAF al futbol professional espanyol. La instal·lació encampadana ja va ser la seu dels tricolors a les dues eliminatòries del play-off d’ascens, i ara tornarà a ser-ho al llarg de la temporada després que LaLiga validés les millores realitzades com la diferenciació de l’accés de l’afició visitant o la instal·lació de les càmeres pel fora de joc semiautomàtic. Pensant en aquesta estrena, el tècnic tricolor, Ibai Gómez, va destacar que “normalment es treuen més punts a casa que a fora, així que hem d’intentar fer un fortí d’Encamp” i va agregar que “és a les nostres mans que la gent se senti identificada i es diverteixi, que vingui a donar-nos suport i a animar-nos, i que els jugadors sentin el suport de la gent, que penso que sempre és important i crec verdaderament que no els fallarem”.
“Serà a les nostres mans que la gent se senti identificada i es diverteixi”
El conjunt d’Ibai Gómez ja va entrenar-se ahir i dijous a Encamp, i rebrà el Burgos aquesta tarda amb l’objectiu de seguir amb la bona dinàmica amb què va iniciar la lliga amb l’empat a Las Palmas i el triomf solvent de la setmana passada a Saragossa. Al davant tindrà el conjunt castellà, que també ha obert la temporada amb quatre punts de sis possibles, i que ben segur que no posarà les coses fàcils als tricolors. Precisament sobre el rival, el tècnic va manifestar que “veient el gran treball que estan fent i les grans temporades que han realitzat, crec que d’inici ens intentaran pressionar amunt” i va agregar que “és un equip que se sent còmode i ho fa molt bé en el bloc mitjà en el seu camp, i a partir d’allà segur que generen variants per la forma de jugar que tenim nosaltres”. A més, va declarar que “és un equip perillós en transicions i en la pilota aturada, són físicament forts, guanyen duels, ho saben i són un equip estret que dificulta molt la circulació de pilota, especialment per les zones interiors”. Finalment, va dir que “nosaltres hem tingut una setmana en què hem treballat davant del que creiem que podem trobar-nos, i intentarem fer-los mal, que no és gens fàcil amb un equip com el Burgos”.
“Intentarem fer-los mal, que no és fàcil davant d’un equip com ells”
Ibai Gómez podrà comptar per primer cop amb el central Antal Yaakobishvili un cop resolts els problemes burocràtics amb el permís de residència, mentre que Josep Cerdà i Martí Vilà seran baixa per lesió.
“És un equip ben estructurat que competeix molt bé i s’ha adaptat a la categoria”
El Burgos, atent
El tècnic del Burgos, Luis Miguel Ramis, va afirmar que “no em sorprèn el bon inici de l’FC Andorra ni de la resta d’equips que acaben de pujar” i va agregar que “és un equip ben estructurat que competeix molt bé i s’ha adaptat ràpidament a la categoria”. A més, va destacar que “l’FC Andorra és un equip molt treballat”.
EL CLUB DONA SUPORT A PROJECTE VIDA
Gael Alonso i Imanol García de Albéniz seran els dos ambaixadors del club, i la presidenta de Projecte Vida, Eva Tenorio, juntament amb el vicepresident, Josep Castellón, faran entrega al capità del partit del braçalet solidari.