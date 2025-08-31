PIRAGÜISME
Sisè lloc de Mònica Doria en canoa a Tacen
La palista va ser la millor a les sèries, però no va rematar a la final
Mònica Doria va ser sisena a la final de canoa de la Copa del Món de piragüisme en eslàlom celebrada ahir a Tacen. La palista va ser la millor durant les eliminatòries, però no va poder arrodonir la jornada amb un podi després de tocar una de les portes a la final i quedar-se sense opcions de pujar als llocs d’honor.
“Estem satisfets de veure que som allà i que podem lluitar per les primeres posicions”
La palista va fer un temps de 84”97 a la primera baixada, de manera que va treure gairebé dos segons a la primera de les seves perseguidores, i més de tres a la tercera classificada. A l’hora de la veritat, Doria va arrencar bé i marcava un bon primer parcial, tot i que al segon va tocar la porta nou, i va sumar així dos segons de penalització que van acabar condemnant-la al sisè lloc amb un registre de 90”92, a 4”06 del triomf. Després de la prova, Doria va afirmar que “he fet una bona semifinal, a la final he intentat repetir però no ha estat possible, he tingut un parell d’errades, i he fet sisena” i va afegir que “estem satisfets de veure que som allà i que podem lluitar per les primeres posicions, i seguirem treballant”.
Doria tancarà la penúltima Copa del Món de la temporada amb el caiac-cross. Les classificatòries seran a les 9.00 hores, i si es classifica, les eliminatòries arrencaran a les 12.55 hores.