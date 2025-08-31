ESQUÍ DE FONS
Sisè lloc de Gina del Rio a l’Alliansloppet
Gina del Rio va finalitzar en sisena posició a la cursa de 48 quilòmetres de l’Alliansloppet en roller-ski. L’esquiadora va mantenir-se des de l’inici a la part capdavantera de la classificació, en què va arribar fins i tot a ser quarta, i finalment va acabar en sisè lloc a només 15 segons de la victòria. Per la seva banda, Irineu Esteve va haver d’abandonar al quilòmetre 32 quan rodava prop de la 65a posició després que se li trenqués un bastó.