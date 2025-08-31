HOQUEI PATINS
La selecció absoluta es desplaça a Portugal per l’Europeu
La selecció absoluta masculina d’hoquei patins va desplaçar-se ahir cap a Portugal, concretament a Paredes, on demà debutarà al Campionat d’Europa. Els de Borja López, que s’estrenarà en una gran competició com a seleccionador nacional, van quedar enquadrats al Grup B juntament amb Austràlia, Alemanya i Suïssa (l’altre grup el formen Espanya, França, Itàlia i Portugal).
La convocatòria està formada per Pau Beal i Carlos da Sousa com a porters, a més de Gerard Miquel, Bernat Picanyol, Nil Dilmé, Pau Palacín, Javier Patau, Jorge Rey, Joel Tomé i Nil Castellví. L'estrena de la selecció arribarà demà davant d'
(14.00 hores), els tricolors s’enfrontaran dimarts a Suïssa (16.30 hores), i dimecres tancaran la lligueta contra Àustria (14.00 hores).
A partir de dijous es disputaran les eliminatòries, i els partits per establir la classificació fins al dissabte.