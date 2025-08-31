Prova esportiva
Pere Aurell i Laura Orgué guanyen la cursa de 25 quilòmetres de la Canillo Trail
Els recorreguts d'avui han portat els corredors fins al Pic de Maians i al Cap de Rep
Pere Aurell i Laura Orgué han estat els vencedors de la cursa de 25 quilòmetres de la Canillo Trail. Avui s'han disputat fins a tres proves més: La de 15 quilòmetres, amb Aurelien Sorriaux i Natalia Lozano com a guanyadors, la de 10 quilòmetres on han guanyat Marcel Reymundi i Elisabet Martin i la caminada popular, oberta a tothom. També s'ha celebrat la cursa infantil de 300 metres, que ha posat punt final al matí esportiu. Els recorreguts d’avui han portat els corredors fins al Pic de Maians i al Cap de Rep, abans d’emprendre el retorn cap al centre de Canillo.
La consellera de Turisme i Esports del comú, Laura Riba, ha valorat molt positivament els dos dies, apuntant que "Estem molt satisfets amb el balanç d’aquesta edició de la Canillo Trail. Durant dos dies hem viscut una gran festa de l’esport de muntanya, amb circuits exigents, però també amb opcions populars que han permès la participació de tothom. La resposta dels corredors ha estat excel·lent i l’ambient al centre de Canillo ha estat immillorable. La prova consolida la nostra parròquia com a referent en l’organització d’esdeveniments esportius de primer nivell en un entorn natural únic".