Futbol
L’FC Andorra s’imposa al Burgos (2-1)
Els gols de Minsu i Marc Domènech han certificat la victòria
L’FC Andorra ha sumat la segona victòria de la temporada després de derrotar al Burgos per 2-1. Minsu i Marc Domènech han avançat als d’Ibai, i Fer Niño ha retallat diferències pel Burgos.
Els visitants van semblar arrencar millor, i van estar a prop d’aprofitar les imprecisions en la sortida dels tricolors, però a partir d’aquí, el domini va ser totalment local, amb la pilota i amb les ocasions més clares, fins que Minsu va culminar al minut 40 una contra de manual conduïda per Dani Villahermosa, per batre a Cantero i fer l’1-0. I gràcies, perquè els d’Ibai, de nou amb una gran versió, haguessin pogut marxar al descans amb més marge.
El pas pels vestidors no ha semblat anar-li gaire bé a l’FC Andorra, que ha vist com el Burgos ha tingut l’empat als 16 segons, i després l’ha tornat a tenir al segon minut amb una triple ocasió. Però Minsu ha dit que ja n’hi havia prou, i s’ha fabricat una jugada espectacular per deixar-li la pilota a Marc Domènech a la frontal de l’àrea perquè fes el segon amb un gran xut amb l’esquerra. No ha durat gaire l’alegria, i és que tres minuts després, Fer Niño ha superat a un Gael massa tou per retallar diferències amb el 2-1. El gol ha fet que els visitants fessin un pas endavant en busca de l’empat i que l’FC Andorra patís per moments, per culpa de no tenir control de pilota. Però els tricolors s’han mostrat serens i han tingut fins i tot el tercer amb un cop de cap de Lautaro de León, i amb una passada a l’espai a Manu Nieto que el davanter andalús no ha sabut culminar. El Burgos ha tornat a apretar, però els tricolors han sabut defensar-se i han sumat el segon triomf del curs.
L’FC Andorra haurà d’esperar ara fins al dilluns 8 per tornar a jugar, quan s’enfrontaran a l’Eibar a domicili.
FITXA TÈCNICA
FC ANDORRA, 2: Yaakobishvili; Petxa, Gael Alonso, Bombardó, Imanol; S. Molina, M. Domènech, Villahermosa, Olabarrieta, Lautaro i Minsu.
BURGOS CF, 1: Cantero; Arroyo, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian; Morante, Atienza; David G., Curro, I. Córdoba; Fer Niño.
CANVIS: Carrique per Petxa (58’); Jastin per Domènech (58’); Nieto per Minsu (58’); Le Normand per Olabarrieta (76’) i Antal per Lautaro (87’) –FC Andorra–; Chapela per Florian M. (46’); Appin per Atienza (65’); Mario G. per Curro (65’); Mateo per David G. (84’) i Lizancos per Morante (84’) –Burgos CF–.
GOLS: 1-0, Minsu (40’); 2-0, Marc Domènech (55’); 2-1, Fer Niño (58’).
ÀRBITRE: Álvaro Monreno Aragón (Andalusia).
TARGETES: Grogues a Gael –FC Andorra–; Atienza i Chapela –Burgos CF–.
ESTADI: Estadi de la FAF (Encamp), amb 2.030 espectadors.