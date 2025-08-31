FUTBOL SALA

L’Encamp s’acomiada d’Europa amb derrota

El conjunt encampadà no té opcions davant del Murata

Els jugadors del conjunt encampadà.

Els jugadors del conjunt encampadà.

El Sideco FC Encamp va acomiadar-se de la ronda preliminar de la Lliga de Campions de futbol sala amb la tercera derrota en tres partits després de perdre contra el Murata de San Marino per 6-2. Els d’Alex Carvalho es van veure superats pel conjunt sanmarinès i no van poder tancar la lligueta a Macedònia amb bon peu.

El partit va començar ja malament ben d’hora per als encampadans, i és que tot just s’havien complert 47 segons quan Danilo Busignani va avançar el Murata. I quan encara no s’havia arribat al quart minut de joc, Matteo Moretti va fer encara més gran la ferida amb el 2-0. Però el conjunt de San Marino no va quedar-se aquí, i Antonio Jamičić i, de nou, Busignani, van deixar el duel ja gairebé sentenciat al descans amb el 4-0. A la represa, Moretti va fer el cinquè, i el Sideco Encamp va semblar que reaccionava amb les dianes d’André Ferreira i Ludo Clemente per situar el 5-2 a 12 minuts per al final. Però lluny d’arribar la reacció, els encampadans van quedar amb un menys per una vermella a Ferreira, i els de San Marino van tancar el partit amb el 6-2 definitiu obra de Mattia Protti.

Amb l’aventura europea ja finalitzada, el conjunt encampadà se centra ara en l’inici de les competicions nacionals al setembre, la Supercopa i la Lliga Viatges Pantours, en què defensarà dos dels tres títols aconseguits la temporada passada, juntament amb el Memorial Canut.

