FUTBOL SALA
L’Encamp s’acomiada d’Europa amb derrota
El conjunt encampadà no té opcions davant del Murata
El Sideco FC Encamp va acomiadar-se de la ronda preliminar de la Lliga de Campions de futbol sala amb la tercera derrota en tres partits després de perdre contra el Murata de San Marino per 6-2. Els d’Alex Carvalho es van veure superats pel conjunt sanmarinès i no van poder tancar la lligueta a Macedònia amb bon peu.
El partit va començar ja malament ben d’hora per als encampadans, i és que tot just s’havien complert 47 segons quan Danilo Busignani va avançar el Murata. I quan encara no s’havia arribat al quart minut de joc, Matteo Moretti va fer encara més gran la ferida amb el 2-0. Però el conjunt de San Marino no va quedar-se aquí, i Antonio Jamičić i, de nou, Busignani, van deixar el duel ja gairebé sentenciat al descans amb el 4-0. A la represa, Moretti va fer el cinquè, i el Sideco Encamp va semblar que reaccionava amb les dianes d’André Ferreira i Ludo Clemente per situar el 5-2 a 12 minuts per al final. Però lluny d’arribar la reacció, els encampadans van quedar amb un menys per una vermella a Ferreira, i els de San Marino van tancar el partit amb el 6-2 definitiu obra de Mattia Protti.
Amb l’aventura europea ja finalitzada, el conjunt encampadà se centra ara en l’inici de les competicions nacionals al setembre, la Supercopa i la Lliga Viatges Pantours, en què defensarà dos dels tres títols aconseguits la temporada passada, juntament amb el Memorial Canut.