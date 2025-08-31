ESQUÍ ALPÍ
Cande Moreno enceta l’estada a Ushuaia
Cande Moreno marxa avui cap a Ushuaia (Argentina), per encetar l’estada de preparació important de la pretemporada. L’esquiadora serà acompanyada pel tècnic Xoque Bellsolà i l’skiman Mathis Cottet, amb qui ja va estar esquiant a Zermatt (Suïssa). Jordina Caminal, per la seva banda, no viatjarà encara perquè s’està recuperant de l’esquena, però sí que té previst anar a la segona de les estades.
Sobre l’estada, el tècnic Xoque Bellsolà va destacar que “la idea és continuar la preparació en gegant i començar en supergegant”, a més d’afegir que “si la programació ens ho permet, volem fer dues curses en gegant”.