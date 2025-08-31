CURSES DE MUNTANYA
Aurell i Domènech s’imposen a la marató de la Canillo Trail
Pere Aurell i Aitana Domènech van imposar-se a la marató de la Canillo Trail, cursa puntuable per al Campionat d’Andorra i que compta amb 240 participants durant les dues jornades de competició. A la prova reina d’ahir, Pere Aurell va endur-se la victòria amb 4 h51’46” després de superar Xevi Brangolí i Jorge García, i a la cursa femenina Aitana Domènech va fer un temps de 6 h 51’56”, en què es va imposar a Judit Pascual i a Mireia Serra. Pel que fa a la Trail 24 masculina, el triomf va ser per a Joan Gual, amb Juan Navarro i Jordi Poch al podi, i en dones, Caitlin Fielder va ser la vencedora, amb Katie Morgan i Nikola Matkova compartint els llocs d’honor.
La Canillo Trail viurà avui l’última jornada de competició amb les proves de 25, 15 i 10 quilòmetres, així com la caminada popular i la cursa infantil de 300 metres, totes amb final al comú de Canillo.