ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig canvia la preparació i passarà a entrenar-se a Europa
L’equip d’esquí paralpí de la FAE canviarà la segona part de la pretemporada i s’entrenarà finalment a Europa i no pas a l’Argentina com estava previst. Roger Puig tenia programada una estada a Ushuaia del 5 al 18 de setembre, però finalment van optar per no fer-la per l’overbooking d’equips d’arreu del món que hi ha actualment.
Així doncs, Puig seguirà fent ara preparació física, i posteriorment farà quatre estades, les tres primeres en instal·lacions indoor, i posteriorment ja en glacera. El tram final de pretemporada arrencarà a l’indoor de Landgraaf (Països Baixos), del 21 al 26 de setembre. Després, hi haurà una segona estada a Wittenburg (Hamburg, Alemanya), del 9 al 15 d’octubre. La següent serà gairebé tot seguit, del 19 al 25 d’octubre a l’SnowZone de Madrid, i l’última serà ja al mes de novembre, del 10 al 20, a Kaunertal, Àustria, en aquest cas en glacera i, possiblement, en supergegant.