FUTBOL
Reforç del transport públic pels partits de l’FC Andorra a Encamp
El Govern va anunciar ahir un reforç del transport públic pels partits que l’FC Andorra disputi a l’Estadi de la FAF d’Encamp. Segons va anunciar l’Executiu, es reforçaran els serveis de les línies L2 i L4 amb fins a cinc autobusos cada hora fins a la parada de la Molina, just davant de la instal·lació de la federació, amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments en els partits de lliga del conjunt tricolor.
Aquest dispositiu de reforç s’estrenarà demà coincidint amb el primer partit de lliga de l’equip d’Ibai Gómez, i s’activarà cada cop que es jugui a l’estadi. El duel de demà davant del Burgos està programat a les 17.00 hores, i hi haurà serveis especials previstos a les 15.10, 15.20, 15.35, 15.40, 15.50, 16.10, 16.20, 16.40 i 16.50 hores.
A més, el club va anunciar també que tornarà a habilitar l’aparcament situat al darrere del gol sud de l’Estadi de la FAF per tal d’afavorir l’assistència al camp. Es tracta del terreny situat al costat de la instal·lació i que el club ja va utilitzar com a aparcament per a l’afició durant els dos partits de play-off de final de la temporada passada. Ara, però, els aficionats hauran de pagar cinc euros per poder-hi aparcar, i només podrà fer-se amb targeta de crèdit.
D’altra banda, el club va anunciar que el porter Jesús Owono va ser convocat amb la selecció absoluta de Guinea Equatorial per l’aturada FIFA del mes de setembre. Els equatoguineans s’enfrontaran a São Tomé i Príncipe i a Tunísia.