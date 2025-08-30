Cursa
Pere Aurell i Aitana Domènech guanyen la marató de la Canillo Trail
Joan Gual i Caitilin Fielder han estat els vencedors del trail 24 quilòmetres
Pere Aurell i Aitana Domènech han estat els vencedors de la marató de 42 quilòmetres de la Canillo Trail. En la prova trail 24 quilòmetres els guanyadors han estat Joan Gual i Caitlin Fielder. La Canillo Trail, que es disputa aquest cap de setmana, ha reunit 240 participants repartits entre les dues modalitats. Els participants han recorregut indrets emblemàtics com Meritxell, el pont tibetà o la vall d'Incles, abans d'afrontar el tram final de retorn pel Gall de Bosc i l'arribada davant del comú. "Amb circuits exigents i paisatges d’alta muntanya, la Canillo Trail es consolida com una cita de referència en el calendari de curses de muntanya d’Andorra, reunint tant corredors experimentats com aficionats que volen gaudir de l’entorn natural de Canillo", ha explicat la consellera d'Infància, Joventut i Esports, Laura Riba.
Aurell ha firmat un temps de 4 hores i 51 minuts, mentre que en la prova femenina, Domènech ha aturat el cronòmetre amb 6 hores i 51 minuts. Per la seva, Gual ha fet un temps de 2 hores i 46 minuts i Fielder de 3 hores i 7 minuts.
Demà la Canillo Trail viurà la segona jornada amb quatre distàncies i la tradicional caminada popular.