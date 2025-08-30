PIRAGÜISME
Estrena amb un novè lloc
Mònica Doria reapareix al circuit mundial amb un nou top 10 en caiac i puja a la setena plaça de la general
Mònica Doria va tornar a la Copa del Món després de l’aturada estival amb una novena posició a la competició de caiac a la cita que se celebra a Tacen, Eslovènia. Després de prop d’un mes i mig sense competir, la palista afrontava les dues últimes proves del circuit mundial amb l’objectiu d’escalar posicions a la classificació general, però també per preparar el gran objectiu de la temporada, el Campionat del Món de l’especialitat que es farà el mes vinent a Austràlia.
La palista va arrencar ahir amb una primera baixada molt sòlida durant les eliminatòries que va deixar-la en cinquena posició amb un temps de 84”45, a 3”62 del millor temps de Ricarda Funk, tot i haver tingut dos segons de penalització per haver tocat l’última porta. A la gran final, però, es va veure condemnada per una errada al tram inicial, ja que un primer error a la porta dos li va costar un temps valuós que va obligar-la a arriscar amb unes línies més agressives, i va acabar sumant quatre segons de penalització després de tocar dues portes. Finalment, Doria va ser novena amb un registre de 90”22 que va deixar-la a 11 segons del primer lloc i a gairebé vuit de les posicions de podi. Amb aquest top 10, la palista va pujar al setè lloc a la classificació general de la Copa del Món en la modalitat de caiac, a 45 punts del podi.
Doria va manifestar després de la prova que “era la primera competició després de l’aturada d’estiu i estic molt satisfeta per haver pogut accedir a la final, que sabem que no és fàcil”, i va agregar que “després no he pogut navegar com m’hauria agradat a la final i em queda un regust agredolç, però crec que és un bon inici per a aquesta segona part de la temporada”.
TORN DE LA CANOA
Mònica Doria afrontarà avui la competició de canoa, primer amb les sèries a les 10.45 hores, i en cas que passi, amb la final des de les 14.06 hores. Sobre aquesta modalitat, la palista va afirmar que “mateix circuit, mateixa idea, mateixa estratègia i mateixa mentalitat” i va afegir que “hem de buscar una primera mànega sòlida que ens permeti ser a la final perquè sabem que podem ser-hi”. Demà es tancarà la competició amb el caiac-cross.