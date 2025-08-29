BÀSQUET
El "termòmetre" del MoraBanc
Els tricolors presenten a l’ala-pivot Justin McKoy, una de les grans apostes del mercat
“És una de les grans apostes de l’estiu, com a desconegut de la lliga i com a jugador jove que ve amb molta ambició. Creiem en el potencial que té, i hem de donar-li totes les eines perquè el mostri a Andorra”. Així va referir-se Francesc Solana, director general del MoraBanc Andorra, sobre Justin McKoy (ala-pivot de 24 anys i 2,03 metres d’alçada), un dels reforos que ha arribat aquest estiu al MoraBanc, i que va ser presentat ahir a la seu central del banc. Solana va desfer-se en elogis cap al nord-americà, i va declarar que “té un molt bon llançament exterior, és un gran atleta i serà molt important en el joc interior” i va afegir que “per la seva capacitat anotadora i per adaptar-se a la lliga el més ràpid possible, serà una mica un termòmetre per a nosaltres”.
Entrant més en detall, el responsable esportiu del club va afirmar que “és un jugador important, volem que s’adapti ràpid al país i a la manera de fer del club, l’hem acollit bé, i esperem que la pretemporada serveixi perquè ens conegui millor a tots i pugui donar el màxim rendiment”. Sobre les seves característiques, va manifestar que “és un perfil força diferent als que teníem la temporada passada, és força més tirador que Chougkaz i el Doumbouya, i hem intentat combinar dins el joc interior diverses virtuts i valorem molt d’ell la capacitat en el llançament de tres”. Per últim, el director general va afirmar que “hem de tenir paciència però a l’hora exigència, i esperem que en Justin ens doni continuïtat des del principi”.
El jugador nord-americà, que venia de jugar a Israel, va manifestar que “estic encantat d’estar aquí, hem fet ja algun tomb amb la meva dona i he quedat encantat del país”, a més d’afegir que “la primera impressió del contacte amb els companys també és positiva i tinc moltes ganes de fer una bona temporada, no puc esperar per arrencar”. Qüestionat per les diferències amb el bàsquet israelià, va assegurar que “tot és diferent aquí, pel nivell de joc, les habilitats i el ritme aquesta és la millor lliga d’Europa”, a més de cloure la presentació assegurant que “tenia ganes de reptar-me a mi mateix i aquesta és una de les coses que m’han motivat a venir”.