REPORTATGE
Quilòmetres solidaris
Una vintena de valents encetaran avui la ruta cicloturista per etapes entre el Principat i Santiago de Compostel·la, a Galícia.
Una vintena de persones encetaran demà la tercera edició de la ruta cicloturista per etapes del 2025 entre Andorra i Santiago de Compostel·la, impulsada per Toni Domínguez. El repte tindrà també un vessant solidari, ja que servirà per ajudar Cooperand, i també haurà de superar adversitats, ja que part dels recorreguts planificats passaven per les zones afectades les darreres setmanes a Espanya pels incendis. És per això que Domínguez admet al Diari que “ara més que mai la sensació que tenim és de nervis, ja que alguna de les etapes està afectada, però de totes maneres, tenim algun pla B preparat”. En total, hi haurà nou jornades de recorregut seguint el camí de Sant Jaume, amb la incertesa de les jornades que transcorren per Lleó i Ourense, i algunes novetats com una arribada a Sos del Rey Católico. El repte assolirà enguany el màxim de participació amb una vintena de valents que es llançaran a la piscina, fet que deixa Domínguez “molt satisfet”, i és que el recorregut “és ja atractiu des de la primera de les etapes, amb tres ports”. El repte és totalment lúdic i no té gens a veure amb la competició, de fet, l’impulsor el defineix com “un viatge en bici per gaudir també de la gastronomia i la cultura”. El dia arrenca cada jornada cap a les vuit del matí, i els participants van parant per segellar els documents i seguir al més a prop possible el camí de Sant Jaume, des de l’inici amb el camí de Sant Ermengol a la Seu d’Urgell.
“Al final es tracta d’un viatge en bici per gaudir també de la gastronomia i la cultura”
Molts dels participants no es coneixien entre ells i per això la passada setmana “van fer mitja grupeta per entrenar i conèixer-se” i és que al final, el repte “està fet i dissenyat perquè la gent gaudeixi i s’ho passi bé aquests dies”.