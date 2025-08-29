Ciclisme
Pogacar serà el cap de cartell de la 'cursa de campions' d'Andorra
La prova serà el 19 d'octubre amb una cronoescalada i un circuit urbà
Andorra serà la seu el 19 d'octubre d'un nou format al món ciclista, l'Andorra Cycling Master una prova que combinarà esport i entreteniment, una mena de cursa de campions que comptarà amb un cartell de luxe amb Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic i Isaac del Toro.
L'esdeveniment comptarà amb una doble cita amb una cronoescalada a un dels 21 ports ciclistes del país, i amb un circuit urbà en què els quatre corredors competiran de manera individual entre ells, i que tindrà també la seva part d'entreteniment amb un docu-show.