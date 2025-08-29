FUTBOL
Derrota del Sideco Encamp davant del Yerevan
El Sideco FC Encamp va sumar la segona derrota a la ronda preliminar de la Lliga de Campions de futbol sala després de perdre per 2-3 davant del Yerevan armeni a la segona jornada de la lligueta que s’està celebrant a Macedònia del Nord, i va quedar eliminat de la competició. Després d’haver perdut el primer duel davant del conjunt amfitrió, el Forca per 4-0, els d’Alex Carvalho estaven obligats a guanyar el conjunt d’Armènia per mantenir les opcions de classificació, però tot i lluitar-ho fins al final, van acabar caient.
El duel no va arrencar del tot bé, i és que el gol de Khatuev als sis minuts va avançar uns armenis que encara van poder ampliar diferències abans del descans amb el gol de Muradyan. A la represa, Ludo Clemente va retallar diferències amb l’1-2 que mantenia els encampadans amb opcions. Yeghiazaryan va tornar a obrir forat abans d’arribar a l’equador del segon temps, però Ludo va tornar a respondre amb el 2-3 a dos minuts per al final que mantenia el Sideco Encamp amb vida. Tot i provar-ho fins a l’últim moment, el marcador ja no es va tornar a moure, i el conjunt encampadà va sumar una derrota que va certificar de manera matemàtica l’eliminació de la màxima competició europea.
Tot i estar ja eliminats, el Sideco FC Encamp tancarà demà la competició amb el duel davant del Murata de San Marino a partir de les 17.30 hores a la recerca d’una victòria per acomiadar la participació a la Lliga de Campions amb bon peu.