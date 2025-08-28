CICLISME
La Vuelta torna al país
La cursa espanyola visita per 24a vegada Andorra amb el final d’etapa a Pal després de pujar a la Comella
La Vuelta a Espanya torna avui al país després de dos anys en la que serà la 24a visita de la ronda espanyola a Andorra des que ho fes per primera vegada el 1965, en la primera jornada d’alta muntanya a l’edició d’enguany, on els favorits a endur-se el triomf mostraran les seves armes. El Principat serà el protagonista final de la sisena jornada de competició, amb 170,3 quilòmetres, 35,1 dels quals en territori nacional. Un cop els corredors entrin per la frontera (la previsió és que ho facin entre les 16.22 i 16.45 hores) pujaran per la CG1 en direcció a l’Estadi Comunal, on hi haurà l’esprint intermedi. Posteriorment el recorregut seguirà amb el primer port de la jornada al país, la Comella (de segona categoria), i un cop feta la baixada el gran grup anirà en direcció a la Massana per iniciar l’ascens al Pla de la Caubella de Pal (de primera categoria), on hi haurà el final d’etapa amb la previsió d’arribada entre les 17.16 i les 17.45 hores, en funció de la velocitat dels ciclistes. Abans d’entrar al país, els corredors hauran superat també la Collada de Santigosa (de tercera categoria) després de sortir d’Olot, i la collada de Tosses (de primera categoria).
Correus emet un segell commemoratiu de l'arribada
Restriccions en mobilitat
Com és habitual en casos així, l’arribada de la Vuelta comportarà restriccions de mobilitat, especialment entre les 15.00 i les 18.00 hores. El tancament arrencarà amb el pas del cotxe pilot del servei de Policia amb banderes vermelles, i a partir d’aquell moment no podrà circular cap vehicle. Des de mobilitat van recomanar fer els desplaçaments per carretera abans de les 15.00 hores o a partir de les 18.00 hores, a més d’utilitzar el transport públic, que també patirà algunes afectacions, amb la supressió del servei de les diverses línies nacionals de 14.40 a 18.00 hores. Els aficionats que vulguin gaudir del final d’etapa en directe podran pujar fins a la línia d’arribada amb el Telecabina de la Massana, que es podrà utilitzar des de les 9.00 a les 21.00 hores de manera gratuïta. A més, el Parc Central de la capital acollirà el Parque Vuelta, amb animacions i activitats per al públic entre les 17.00 i les 20.00 hores. El dispositiu de mobilitat i seguretat per l’arribada de la Vuelta comptarà amb uns 350 efectius.
Coincidint amb l’arribada de la Vuelta, Correus emetrà un segell commemoratiu de l’arribada de la cursa al país amb una imatge del poble de Pal. Correus, a més, és per sisè any consecutiu el proveïdor logístic de la competició, i és el responsable del transport de més de 400 tones de material que mou la Vuelta.
L'UAE GUANYA A FIGUERES I VINGEGAARD RECUPERA EL LIDERAT
El conjunt UAE va mostrar-se com el més ràpid de la jornada just al davant del Visma i del Lidl-Trek, que van completar el podi de l’etapa. A la classificació general, Vingegaard va recuperar el liderat i arribarà al país vestit de vermell, i té ara al darrere el trio de l’UAE format per Juan Ayuso, Joal Almeida i Marc Soler a vuit segons. Giulio Ciccione és ara cinquè a nou segons, i pel que fa a la resta de favorits, Jai Hindley és vuitè a 20 segons, Felix Gall 12è a 25 segons i Ben O’Connor, 18è a 52 segons.