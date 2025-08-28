BÀSQUET
Udeze i Guerrero, variants pel joc interior
Els cincs arriben al MoraBanc amb ambició per fer un bon curs
El MoraBanc Andorra va presentar ahir Morris Udeze i Rubén Guerrero, els dos homes que tanquen la posició de cinc al conjunt tricolor juntament amb Artem Pustovyi, presentat dimarts. Durant l’acte celebrat a la seu d’Andorra Telecom, el director general del club, Francesc Solana, va destacar que “són dos jugadors que venen a complementar la posició de cinc” i va agregar també que “Udeze podrà ajudar també en el quatre, són complementaris i tenen perfils diferents”.
Udeze arriba procedent de la segona divisió japonesa, i va afirmar que “és la meva primera experiència a l’ACB, estic molt content i tinc ganes de començar i l’ambició de fer una bona temporada”. A més, va cloure que “la diferència més gran amb el Japó és que allà havia de portar molt el pes ofensiu, mentre que aquí tenim més talent”.
Udeze pot actuar també com a ala-pivot
De la seva banda, Guerrero va destacar que “estic molt content d’estar aquí, jugar a Andorra és una cosa que sempre m’havia agradat perquè és un club amb molt orgull i personalitat i espero poder aportar intensitat, ganes, energia i ajudar l’equip amb tot el que demani i puguem tenir un bon any”. Per últim, va cloure que “l’objectiu primordial és estar l’ACB, però no hem de pensar només en això perquè si no, sembla que això et vagi perseguint”.