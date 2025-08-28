La Vuelta
El resident Jay Vine s'imposa a Pal
El corredor australià de l'UAE ha guanyat la sisena etapa de La Vuelta
El corredor resident Jay Vine de l'equip UAE Emirates s'ha imposat a la sisena etapa de La Vuelta a Espanya amb final al Pla de la Caubella de Pal. Vine ha format part de l'escapada del dia, que s'ha format ben d'hora, i ha acabat rematant la cursa després de marxar sol a la baixada de La Comella.
La jornada havia arrencat des d'Olot, on una nova protesta contra l'equip Israel ha fet aturar la cursa, que ha seguit sense problemes posteriorment. L'escapada de la jornada s'ha format a la Collada de Tosses i ha arribat a agafar gairebé set minuts poc abans d'entrar al país, quan el gran grup ha començat a retallar diferències. El resident Jay Vine ha atacat a la baixada de la Comella i ha deixat enrere els seus companys d'escapada, fins a acabar arribant tot sol a l'estació de Pal Arinsal. A la general, el noruec Torstein Traen, present a l’escapada del dia és el nou líder. Pel que fa als favorits, el resident Juan Ayuso ha perdut temps respecte a Vingegaard i la resta de favorits.
Sense grans afectacions al trànsit
Les afectacions de trànsit previstes pel pas de la Vuelta han estat menys importants del que es podia preveure. Els talls de carretera intermitents han començat a partir de les 15.30 hores, una hora abans de l'arribada dels ciclistes al Principat. A les parròquies centrals, on s'esperaven més retencions, el trànsit ha estat relativament fluid durant els talls, ja que la circulació ha estat derivada pel centre de la vila.
Les retencions han estat presents en els talls de les parròquies altres, sobretot a la boca del túnel dels Dos Valires, la rotonda d'Engolasters en direcció Escaldes i a la CG-3 en direcció Ordino, on els vehicles han hagut d'esperar el pas dels ciclistes per la Massana cap a la CG-4 que connecta amb la CS-420 fins a la Caubella. El cap de cursa i l'escamot han passat amb menys d'un minut de diferència, fet que ha reduït la durada dels talls. També s'han vist afectats les línies d'autobusos regulars, les quals han hagut de canviar recorreguts i horaris pel pas de la prova ciclista.
Les cues també han estat presents una vegada finalitzada l'etapa, quan desenes de vehicles s'han acumulat baixant de Pal direcció la Massana, fet que provoca retencions superiors als dos quilòmetres, que comencen a Xixerella i finalitzen una vegada travessada la Massana, apunta el servei de mobilitat.