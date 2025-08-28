BTT
Pal Arinsal acollirà la Copa del Món del 8 al 12 de juliol de l’any vinent
Pal Arinsal tornarà a acollir la Copa del Món de BTT entre el 8 i el 12 de juliol de l’any vinent. L’11a visita del circuit mundial de bicicleta de muntanya tindrà unes dates, doncs, similars a les de l’edició d’enguany, que va ser del 9 al 13 de juliol. Tal com ha anat passant a les darreres edicions, Pal Arinsal tindrà les curses de cross-country (XCO), short track (XCC) i descens (DHI).
El circuit de la Copa del Món de BTT arrencarà al maig a Corea del Sud i posteriorment es desplaçarà a Europa, on es faran les deu proves diferents, inclosa la d’Andorra. El circuit mundial saltarà des d’allà cap a l’Amèrica del Nord, on es faran les tres últimes proves amb la traca final a Nova York del 2 al 4 d’octubre. La Copa del Món comptarà amb 14 proves que es faran en nou països diferents, i el circuit recorrerà tres continents.