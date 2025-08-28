FUTBOL
Marc Domènech destaca el bon inici de lliga de l’FC Andorra
El migcampista de l’FC Andorra Marc Domènech va referir-se al bon inici de l’equip i va destacar que “la veritat és que és un molt bon inici de temporada, quatre de sis punts i els dos fora de casa”. A nivell personal, va destacar que “estic molt content amb la meva participació fins ara” i també va destacar que “tenim ganes de jugar a casa amb la nostra gent”.
D’altra banda, el club sortejarà un any de rènting d’un cotxe Hyundai entre els abonats que presenciïn els 21 partits de lliga. A més, els socis rebran cinc euros de descompte per cada partit que vegin, vàlids per renovar l’abonament o en productes del club.