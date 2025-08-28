FUTBOL
LaLiga qualifica l’Estadi de la FAF com un dels millors de Segona
La federació es mostra oberta a negociar un contracte a llarg termini amb l’FC Andorra
El nou Estadi de la FAF a Encamp està ja pràcticament enllestit per a l’estrena del futbol professional diumenge amb el duel entre FC Andorra i Burgos. Una instal·lació que la patronal del futbol professional espanyol, LaLiga, qualifica com un dels millors de la Segona Divisió. Així va revelar-ho ahir el secretari general de la Federació Andorrana de Futbol, David Rodrigo, que va afirmar que “LaLiga ens ha felicitat tant a la FAF com als operaris per com s’han fet a contrarellotge les últimes modificacions” i va agregar que “fins i tot van arribar a dir que serà pràcticament el millor estadi de Segona Divisió, no per volum de públic, sinó perquè és un camp nou i els interiors de l’estadi són top, i estem contents perquè la feina s’ha fet bé”. A més a més, la UEFA va donar també l’OK perquè la instal·lació aculli el partit de la selecció absoluta masculina contra Sèrbia a l’octubre, on la federació preveu fer un petit acte d’inauguració.
“[LaLiga] fins i tot van arribar a dir que serà pràcticament el millor estadi de Segona Divisió”
Durant la seva intervenció, Rodrigo va confirmar també que la federació està oberta a arribar a un acord a llarg termini amb l’Andorra pel lloguer del camp perquè “nosaltres estem oberts a donar suport al futbol, siguin els afiliats a la federació, com l’FC Andorra, que pertany a la federació espanyola, però nosaltres estem aquí per sumar i ajudar a tothom”. Durant la temporada, l’estadi acollirà “unes 12 jornades” de la Lliga Multisegur les setmanes en què l’FC Andorra jugui fora, a més dels partits de la selecció masculina absoluta. Els de la femenina i la sub-21 masculina es jugaran habitualment al Nacional, i en casos que sigui necessari podrien jugar-se també a Encamp.
De cara al futur, Rodrigo va confessar també que la federació està buscant possibilitats per fer més camps, ja que “ara tenim 150 equips i els quatre camps que tenim no són suficients”, i en cas de rebre més ajudes de la UEFA o la FIFA en el futur, s’estudiaria cobrir també les altres dues graderies d’Encamp que estan a l’aire lliure.
L’estadi ha tingut un cost total de 14,8 milions a falta de l’última fase, que inclourà la seu social de la FAF.