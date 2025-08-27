ENDURO

Victòria de Marc Font a les 24 hores de l’Armorikaine TT

El Team EMC/City Bike/MotulFMA

Redacció
Andorra la Vella

Marc Font va aconseguir la victòria a les 24 hores de l’Armorikaine TT celebrades a la localitat francesa de Pleyber-Crhist. El pilot va fer equip amb Goupillon, Lamour i Merechal sota el nom de Team EMC/City Bike/Motul.

Els pilots ja van mostrar la seva ambició des de l’inici, ja que van ser segons durant la qualificació, i a la cursa van encapçalar la prova gairebé des de l’inici, i van acabar aconseguint la vicòtira final amb 140 voltes.

