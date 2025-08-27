BÀSQUET
Udeze i Guerrero arriben al MoraBanc amb ambició
El nord-americà debutarà a l'ACB, mentre que l'andalús viurà una nova etapa a la millor lliga d'Europa
El MoraBanc Andorra ha presentat a Morris Udeze i Rubén Guerrero, dos dels reforços de cara a la propera temporada. El nord-americà arriba del Japó i ha afirmat que "vull demostrar que puc estar aquí molts anys i demostrar que soc un jugador que pot jugar aquí perfectament", mentre que Guerrero ha afirmat que "estic molt content d'estar aquí, jugar a Andorra era una cosa que m'havia agradat sempre i espero que tinguem un bon any".