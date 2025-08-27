CICLISME
Triomf del resident Ben Turner, i Gaudu és el nou líder
El resident Ben Turner va imposar-se a la quarta etapa de la Vuelta a Espanya en una jornada que va tenir també un canvi de líder a la general, que ara és el francès David Gaudu. El britànic de l’equip Ineos Grenadiers va donar la sorpresa a l’esprint final de la quarta jornada de competició entre Susa (Itàlia) i Voiron (França) i va aconseguir així el triomf a terres franceses quan tot semblava preparat per al triomf de Jasper Philipsen, que va ser segon, i del company d’equip d’aquest últim, Edward Planckaert, que va creuar la meta a França en tercera posició.
David Gaudu, de la seva banda, va arribar 17 posicions al davant de Jonas Vingegaard, i això va servir-li per a endur-se el mallot vermell de líder de la general tot i seguir empatat a temps amb el corredor noruec, que ara és segon. Tercer segueix Giulio Ciccone a vuit segons, i al darrere hi ha Egan Bernal a 14, i Tom Pidcock, Jai Hindley, Juan Ayuso o Joao Almeida a 16. També a la classificació general, però en aquest cas a la de la muntanya, el resident de l’equip Caja Rural-Seguros RGA va situar-se com a líder i va assegurar-se arribar al país amb el mallot blanc amb punts blaus.
Després de quatre jornades de competició repartides entre Itàlia i França, la 80a edició de la Vuelta tindrà avui la primera jornada de competició a Espanya amb la cinquena etapa, una contrarellotge per equips de 24,1 quilòmetres amb sortida i arribada a Figueres, que servirà com a pròleg del retorn de la ronda espanyola al país. Demà la cursa arribarà a Andorra a la sisena etapa amb sortida des d’Olot i l’arribada a Pal.