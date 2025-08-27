FUTBOL SALA
El Sideco FC Encamp enceta la seva participació a la Champions
El Sideco FC Encamp enceta avui una nova participació a la Lliga de Campions de futbol sala en un any il·lusionat, ja que enguany el club fa 75 anys d’història. Després de recuperar a la primavera el tro de la Lliga Viatges Pantorus, els d’Alex Carvalho disputaran entre avui i dissabte la ronda preliminar de la màxima competició continental de clubs. Els encampadans van viatjar a Macedònia, on es disputarà aquesta lligueta, i precisament obriran foc davant del conjunt amfitrió, el Forca, a partir de les 20.30 hores. El segon partit arribarà demà mateix a partir de les 17.30 hores davant del Yerevan d’Armènia, mentre que l’últim duel serà el dissabte contra el Murata de San Marino. El vencedor del grup avançarà a la ronda principal.
Els encampadans mantenen el bloc del curs passat i han incorporat set jugadors aquest estiu.