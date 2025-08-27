ESQUÍ DE FONS
Resultats positius d’Esteve i Del Rio als tests físics
Irineu Esteve i Gina del Rio van iniciar la setmana passada l’estada de pretemporada a Escandinàvia amb els entrenaments programats al túnel de Torsby (Suècia). Abans va passar per Oslo (Noruega) per realitzar uns tests físics per determinar el seu estat de forma i la seva evolució en la preparació, amb uns resultats que van ser positius.
Es tracta d’uns tests que poden controlar totes les variables de velocitat, pendent i dades fisiològiques, segons va explicar el director d’esquí de fons de la FAE, Xabier del Val. Un cop fetes les proves, l’equip està ja a Suècia, on entrenarà en condicions de neu i fred al túnel de Torsby.