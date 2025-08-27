BÀSQUET
El MoraBanc treballarà fins a final d’any per augmentar el pressupost
Aixas afirma que l’equip seguirà sent competitiu tot i tenir menys diners i no es mostra preocupat per la reducció
Gorka Aixàs va voler treure ferro a la reducció pressupostària que ha tingut el MoraBanc Andorra respecte a la passada temporada després de les paraules de Joan Plaza la passada setmana. “Treballarem fins a final d’any per millorar el pressupost”, va assenyalar el president de l’entitat, que va afegir que “l’any passat vam tenir operacions excepcionals que ens van donar ingressos que ara no tindrem, però que no ens han de fer menys competitius”. A més, el màxim dirigent del club va destacar que “hem treballat per fer el millor equip possible com altres temporades i aquesta no ha estat l’excepció” i va cloure que “la passada temporada vam tenir més pressupost, però es pot treballar sense problema, a més, tenim encara marge de creixement i no ens hem de preocupar en aquest sentit”.
El dirigent va fer aquestes paraules durant la presentació d’Artem Pustovyi, el nou sostre de l’equip, que va mostrar-se “molt content per haver arribat al MoraBanc” a més d’afegir que “em sento bé quan jugo a bàsquet, estic content d’estar aquí perquè és un gran lloc i vinc a tenir un paper més important i a adaptar-me a l’energia que vol transmetre l’entrenador a la pista”.
L’acte va tenir la presència de la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, que va saludar l’equip i va desitjar-los sort per a la temporada.
250.000 EUROS PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DEL TONI MARTÍ
A més, la ministra Bonell va avançar que la voluntat és seguir amb les millores, com el canvi de parquet o de la sonorització.