TENNIS
Final del somni americà
Vicky Jiménez Kasintseva va acomiadar-se tot just començar del US Open després de caure a la primera ronda del Grand Slam nord-americà davant de l’australiana Maya Joint en dos sets per 4-6 i 6-7 (6-8). La tenista del Principat va deixar veure en molts moments els nervis per disputar el seu primer partit en el quadre principal d’un dels quatre grans del circuit, però tot i això va tenir en molts moments contra les cordes la seva rival. Finalment, però, tot i els moments de bon tennis, els nervis i la falta de fortalesa mental per moments van acabar condemnant Jiménez Kasintseva, que no va poder engrandir encara més la seva fita històrica amb l’accés a la segona ronda.
El partit va arrencar ja de manera complicada per a la tennista del país, que va veure com l’australiana, actual número 43 del món, obria el matx amb un 1-4 que complicaria les coses a Jiménez Kasintseva. A poc a poc, però, la tricolor va anar asserenant-se i va arribar a igualar el partit amb el 4-4. Semblava que el matx començava a decantar-se cap al seu favor, però unes quantes errades gairebé consecutives van acabar de condemnar-la al primer set, primer amb el 4-5 amb Joint defensant el seu servei, i després el 4-6 definitiu després que l’australiana li fes un break.
La sortida al segon set va ser absolutament espectacular, amb Jiménez situant-se 4-0 amunt, primer, i 5-1, després, i fent somiar amb la possibilitat de passar de ronda. A partir d’aquí, però, van arribar tots els fantasmes, i la tennista tricolor va semblar entrar en un bucle negatiu que va fer-li estar més insegura en el servei, fallant alguns cops aparentment fàcils, i fent que l’australiana empatés el partit amb el 5-5, i posteriorment amb el 6-6 duent així el matx al tie break.
A la mort sobtada totes dues tennistes van mostrar un bon nivell i Vicky Jiménez va tenir un punt de set amb el 6-5, però l’australiana va salvar-lo i va capgirar el marcador fins al 6-8 per truncar el somni americà de la tennista tricolor, que va quedar-se a la primera ronda.