CICLISME
Roben algunes de les bicicletes de l’equip del líder
La tercera jornada de competició a la Vuelta a Espanya no va venir marcada per l’aspecte purament esportiu, sinó per un robatori que es va produir de matinada i que va acabar amb la sustracció d’algunes de les bicicletes de l’equip del líder Jonas Vingegaard, el Team Visma-Lease a Bike. Segons van informar diversos mitjans italians, els lladres van assaltar el camió mecànic de l’esquadra neerlandesa a l’hotel situat a les rodalies de Torí (Itàlia) i van apropiar-se de prop d’una vinetena de bicicletes, unes 18, valorades en uns 250.000 euros. En el mateix hotel també estaven allotjats els equips Movistar i Lidl-Trek, però cap d’aquests dos va patir cap robatori. Tot i aquest imprevist, l’equip del líder va poder disputar sense problemes l’etapa d’ahir.
El francès David Gaudu s’imposa a la tercera etapa
La jornada va tenir la victòria del francès de l’equip Groupama-FDJ, David Gaudu, que va ser el més ràpid a la tercera etapa disputada entre San Maurizio Canavese i Ceres amb 134,6 quilòmetres. El ciclista gal va ser el més ràpid a l’esprint final fet en pujada en un port de quarta categoria, i va superar Mads Pedersen i el líder Jonas Vingegaard, que va entrar tercer. Gràcies a aquest podi d’ahir i els quatre segons de bonificació, el noruec va poder mantenir el liderat al capdavant de la general, tot i que ara amb el mateix temps que Gaudu. Tercer està Giulio Ciccone a vuit segons, i al darrere hi ha Egan Bernal a 14, i Tom Pidcock, Jai Hindley, Juan Ayuso o Joao Almeida a 16.
La Vuelta deixarà avui Itàlia amb la quarta etapa amb inici a Susa i final ja a França, concretament a Voiron, en una jornada amb 206,7 quilòmetres.