RUGBI
Nou relleu al VPC
Felip Gallardo renuncia a la presidència del club per motius mèdics quatre mesos després d’arribar-hi
El VPC Andorra tornarà a canviar de president només quatre mesos després que Felip Gallardo agafés les regnes del club després de l’assemblea general que l’ens va celebrar el passat 24 d’abril. L’encara màxim dirigent de l’entitat va presentar la seva renúncia per motius mèdics, i va convocar una assemblea extraordinària per al 26 de setembre amb les eleccions com a un dels punts de l’ordre del dia. En una carta enviada a la família del rugbi, Gallardo va explicar que “molt al meu pesar, anuncio la meva dimissió com a president del VPC Andorra Rugby per motius de salut que requereixen tota la meva atenció i energia en aquest moment”, a més d’afegir que “aquesta decisió s’ha pres després de parlar amb la meva junta directiva i en un esperit de responsabilitat cap al club i el futur del nostre esport al país”.
Dos membres de la junta directiva havien dimitit a principis de mes
Entrant més en detall, Gallardo va justificar la dimissió perquè “entenem que el projecte del VPC necessita una mirada a llarg termini, amb un grup consolidat capaç de treballar amb una visió de quatre anys per assolir noves fites esportives i institucionals”, i va remarcar que la junta directiva seguirà treballant amb total normalitat per preparar la temporada que el conjunt masculí ha d’arrencar el primer cap de setmana d’octubre, i que l’equip femení encetarà en una data encara per determinar. De fet, sense anar més lluny, el club va anunciar ahir la renovació d’Erik Fraissinet, que seguirà un curs més amb l’equip que entrena Dani Raya.
Per últim, en la seva carta pública, l’encara president va voler agrair “profundament la confiança que s’ha dipositat en mi durant aquest temps, així com el suport rebut per part de jugadors, famílies, socis, institucions i patrocinadors”, a més de cloure que “el meu compromís amb el rugbi d’Andorra continuarà des d’altres àmbits, sempre amb la mateixa passió i estima per aquest esport i els seus valors”.
Un 'minimandat' mogut
El mandat de Felip Gallardo al capdavant del VPC es tancarà de manera breu, i amb una certa mala maror. I és que el que havia de ser una legislatura no només tranquil·la, sinó positiva, un cop complert l’anhel de l’entitat de poder tornar a l’Estadi Nacional després d’haver estat temporalment a Encamp, ja va començar moguda gairebé des de l’inici. Poc més de tres mesos després de ser proclamats com a nova junta directiva de l’entitat, dos dels seus membres, el secretari general Carles Acosta i la tresorera Bea Morales van presentar la seva dimissió per desavinences amb el president. De fet, hi havia prevista una assemblea extraordinària per a aquest setembre per incorporar nou membres a la directiva, però finalment serà per fer eleccions.
La data dels comicis serà el 26 de setembre, i les possibles candidatures podran presentar-se fins a deu dies abans, el dia 16. En cas que no n’hi hagués cap, una espècie de junta gestora comandaria l’entitat.