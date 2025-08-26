FUTBOL
L’FC Andorra treballa per fitxar Efe Akman
Es tracta d’un migcampista de 19 anys que juga al Galatasaray
L’FC Andorra segueix treballant en la confecció definitiva de la plantilla en els últims dies de mercat (tanca el dilluns vinent a la mitjanit) i té en el seu focus Efe Akman. Es tracta d’un migcampista turc de 19 anys que juga al Galatasaray del seu país, i que té contracte amb el club d’Istanbul fins al final de la temporada 2027-2028. Segons van informar ahir mitjans turcs, Akman tindria també la proposta del Westerlo de la màxima categoria de Bèlgica a més de la del conjunt tricolor, que és qui hauria pres la davantera per acabar d’incorporar el pivot turc. El jugador, per exemple, comparteix representant amb el jugador de l’FC Andorra Théo Le Normand, fet que podria facilitar l’operació.
Akman va disputar nou partits l’any passat amb el primer equip del Galatasaray entre lliga, Copa i Europa League i ha estat internacional amb les seleccions inferiors de Turquia.
Crida a l'afició
El vestidor de l’FC Andorra va fer una crida a l’afició perquè la parròquia tricolor acompanyi l’equip a l’estrena a casa prevista per aquest diumenge a les 17.00 hores davant del Burgos. En aquest sentit, el tècnic de l’equip, Ibai Gómez, va manifestar després de guanyar al Saragossa que “crec que hem de generar coses perquè el públic se senti idenfitifcat, li agradi venir, i des d’aquí els animo” i va agregar que “segur que ens deixarem l’ànima, que se sentiran identificats amb nosaltres, i confio que es divertiran”. De la seva banda, el central tricolor Gael Alonso va afirmar que “l’afició veurà el reflex al camp de tota la nostra feina durant la setmana, i des d’aquí els animo que vinguin contra el Burgos i a tots els partits perquè crec que ens endurem moltes alegries”.
D’altra banda, el club instal·larà avui i demà una parada per fer-se abonat al Complex Esportiu d’Encamp.