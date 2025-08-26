AUTOMOBILISME
Joan Vinyes acaba en cinquena posició a Ferrol
Joan Vinyes i el seu coplilot Jordi Mercader van finalitzar en cinquena posició al Ral·li del Ferrol puntuable pel Campionat Gallec de Ral·lis. El pilot de Hyundai va reaparèixer després de l’aturada estival i va estar a la part capdavantera de la prova fins que una punxada al tercer tram va acabar condemnant-lo i deixant-lo sense opcions de lluitar pel podi.
El següent compromís de Vinyes i Mercader serà durant la primera setmana de setembre (divendres 5 i dissabte 6) també a terres gallegues, en aquest cas amb la participació al Ral·li Terra de Galícia, cursa corresponent al Campionat d’Espanya de Ral·lis de Terra (CERT).