BÀSQUET
El Hiopos Lleida serà el rival al Trofeu d’Escaldes
El Hiopos Lleida serà finalment el rival del MoraBanc Andorra a la vuitena edició del Trofeu Escaldes-Engordany que es disputarà el dissabte 13 de setembre a les 19.00 hores al pavelló del Prat Gran. El duel l’havia de disputar en un primer moment La Laguna Tenerife, però el club va anunciar dissabte que no seria el contrincant dels tricolors. Precisament els lleidatans també tenien previst un amistós aquell dia contra el València que també es va suspendre.