ESQUÍ ALPÍ
La FIS valora positivament els preparatius de la Copa del Món a la pista Àliga
Els responsables de la Copa del Món femenina d’esquí alpí van valorar positivament els preparatius que Grandvalira està duent a terme a la pista Àliga del Tarter per acollir la Copa del Món femenina el 28 de febrer i 1 de març de l’any vinent. L’expedició va estar encapçalada per Peter Gerdol, director de la Copa del Món femenina, que va assegurar que “ha estat una bona visita. Ho hem vist en anteriors edicions, l’Àliga és una molt bona pista per a les proves de velocitat femenines i estic segur que tindrem unes bones curses”. En la visita es va signar també el document de compromís entre la federació internacional i la FAE on es detallen els acords organitzatius per fer les proves.
El Tarter acollirà tres entrenaments de descens (25, 26 i 27 de febrer), el dissabte 28 hi haurà la cursa de descens, i el diumenge 1 de març la de supergegant.