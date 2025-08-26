CURSES DE MUNTANYA
Cinc corredors del país participaran en la UTMB a Chamonix
Cinc corredors del país participaran al llarg de la setmana en l’Ultra Trail del Mont-Blanc (UTMB) que es disputa a la localitat francesa de Chamonix, amb fins a 13 curses diferents de diverses distàncies i categories entre ahir a la nit i el diumenge.
Jordi Buj i Alberto Vargas participaran en la prova reina, la UTMB de 174 quilòmetres i més de 10.000 metres de desnivell positiu. La cursa arrencarà divendres a la tarda, i la previsió és que els primers corredors arribin a la línia de meta el diumenge a la tarda. També serà al Mont-Blanc Samu Ponce, que participarà a la cursa OCC de 57 quilòmetres i 3.500 metres de desnivell en una cursa que té prevista la sortida el dijous al matí. Per últim, la cursa CCC de 100 quilòmetres i 6.100 metres de desnivell positiu que arrencarà divendres i té previst acabar dissabte al migdia, comptarà amb la participació de Vicenç Boltas i d’Anna Feliubadaló.