CICLISME
Vingegaard venç a Limone Piemonte i se situa líder
Jonas Vingegaard va ser el gran protagonista de la primera arribada en alt de La Vuelta a Espanya després d’endur-se el triomf a la segona etapa i situar-se com a líder de la classificació general. El corredor de l’equip Visma-Lease a Bike va ser el més ràpid a la segona jornada de competició de 159,5 quilòmetres disputada entre Alba i Limone Piemonte, superant a l’esprint final l’italià Giulio Ciccone (Lidl-Trek) i el francès David Gaudu, que també va fer el mateix temps que el vencedor. El ciclista danès dos cops guanyador del Tour de França va patir una caiguda sense conseqüències al tram final de l’etapa, però va demostrar un gran estat de forma que va permetre-li endur-se el triomf i esgarrapar quatre segons als seus perseguidors gràcies a les bonificacions. Ara, Vingegaard és líder de la general amb quatre segons sobre Ciccone, sis sobre Gaudu, deu sobre Bernal i 12 sobre la resta de corredors favorits.
Un cop acabada l’etapa, el corredor danès de l’equip Visma va destacar que “feia molt que no guanyava i estic molt satisfet. Quan Ciccone ha atacat he pensat que no el podria atrapar, però em quedava més del que semblava i he pogut reaccionar”, a més, va cloure que “la caiguda no m’ha afectat, fins i tot que el terra estigués mullat m’ha afavorit”.
Itàlia viurà avui l’última jornada íntegra d’aquesta sortida de La Vuelta amb una jornada entre San Maurizio Canavese i Ceres de 134,6 quilòmetres i dos ports de muntanya, i la cursa deixarà demà el país transalpí amb un final a Voiron, a França. Dimecres serà el torn de la crono per equips a Figueres, i La Vuelta arribarà dijous a Andorra.