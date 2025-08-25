TENNIS
Vicky Jiménez debutarà demà als Estats Units
Vicky Jiménez Kasintseva debutarà demà, a partir de les 17.00 hores, al quadre principal de l’US Open, el darrer Grand Slam de la temporada, davant l’australiana de 19 anys Maya Joint, número 42 del rànquing WTA. Després d’haver aconseguit divendres la classificació, va poder descansar i recuperar-se de cara al duel, que es disputarà a la pista 5 de Flushing Meadows.
No serà la primera vegada que totes dues tennistes es veuen les cares, ja que fa un any van enfrontar-se dos cops en una setmana en dos tornejos ITF W50 a Eslovènia. Jiménez va guanyar 2-1 el primer, i al segon va imposar-se l’australiana per retirada.